Didim'de iki kişi boğularak can verdi

Aydın'ın Didim ilçesinde farklı yerlerde denize giren Bedirhan Kalender (19) ve İbrahim Kutlu (52), boğularak öldü

​İlk olay, dün akşam, Altınkum'da meydana geldi. Ankara'dan ailesiyle tatile gelen Bedirhan Kalender, kuzenleriyle tekne turuna çıktı. Geri dönen tekneden kıyıya yüzerek dönmek isteyen Kalender, bir anda gözden kayboldu. Kalender'i kıyıda bekleyen kuzenleri kendisinden haber alamayınca, durumu polise ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Akşam ve gece boyunca yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Sabahın erken saatlerinde yeniden başlayan arama çalışmalarında Sahil Güvenlik ekipleri, Kalender'in cesedini iskele açıklarında bularak kıyıya çıkardı. Kalender'in cesedi, Didim Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Mavişehir'deki orman kampında ise ailesiyle birlikte çadırda kalan İbrahim Kutlu, erken saatlerde serinlemek için denize girdi, ancak geri dönmedi. İlerleyen saatlerde denize giren vatandaşlar, Kutlu'nun cesedini bularak kıyıya çıkardı. Kutlu'nun da cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Her iki ceset de savcılık incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.