Didim'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, 5 kişi yaralandı

Didim'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
25 Ağustos 2018 Cumartesi 12:10

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Didim ilçesi Yeşiltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Didim'den Söke yönüne giden Çağdaş Hesapçıoğlu (35) yönetimindeki 09 U 1507 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan Hasan Erden Çetin (73) yönetimindeki 34 UG 4588 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Çetin ile yanındaki Şengül Çetin (65), Gökçe Çetin (33) Cenk Fidan (26) ve Begüm Esgin (22) yaralandı.

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #otomobil kazası #çarpışma #kaza #didim
Önceki Haber
İzmirli Miss Turkey güzeli Çin yolcusu
Sonraki Haber
Didim'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.