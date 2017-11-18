Dikkat! Balkanlar'dan soğuk hava geliyor!

Ege Bölgesi'nde pazartesi gününden itibaren hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşecek

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge, bu gece Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı havanın etkisinde kalacak.



Bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık, 20 Kasım Pazartesi gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelen hava akımının etkisiyle azalacak. Hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 8 ila 11, batıda ise 6 ila 9 derece düşerek, mevsim normallerinin altına inecek.



Pazartesi orta kuvvette esecek rüzgar, akşam etkisini artırarak kıyılarda kuvvetli hale gelecek.