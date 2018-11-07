Dinar'da 500 fidan toprak buluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Fidanlar Fidanlarla Büyüyor" projesi kapsamında öğrenciler fidan dikti

Dinar'da 500 fidan toprak buluşturuldu
07 Kasım 2018 Çarşamba 10:47

Proje kapsamında Çakıcı köyü ormanlık bölgesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

Törende konuşan Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, etkinliğin ülke genelinde yapıldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk fidanı dikeceğini, Dinar'da ise ilk fidanı İlçe Kaymakamı Selami Kapankaya'nın dikeceğini söyledi. 

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından bölgeye 500 fidan dikimi yapıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Dinar #toprak #fidan
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