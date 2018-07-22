Doğal gaz borusuna kendini astı

Uşak'ta, 3 çocuk annesi Yeliz T. (35), evinde doğal gaz borusuna kendini iple asarak yaşamına son verdi

Doğal gaz borusuna kendini astı
22 Temmuz 2018 Pazar 12:33

Cumhuriyet Mahallesi Halk Konutları Sokak'ta 3 çocuğuyla birlikte yaşayan, bir restoranın mutfak bölümünde çalışan Yeliz T.'den haber alamayan iş arkadaşları, dün saat 17.40'da kontrol için eve gitti. Yeliz T.'nin doğal gaz borusuna asılı cesedi bulundu. Yeliz T.'nin cesedi, otopsi için Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yeliz T.'nin çocuklarının ise evde olmadığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #uşak #intihar
Önceki Haber
Yüzyıl öncesinin tekniğiyle üretilen ekmeğe ve yöreye özgü peynire yoğun ilgi
Sonraki Haber
Adıyaman'da aile katliamı... 5 kişiyi öldürdü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.