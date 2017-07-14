Doğanın İncisi Marmaris

Marmaris egenin incisi olarak bilinen eşiz güzellikte bir ilçesidir, bir yanında Akdeniz diğer yanında ege denizi ile çevrili bir yarım adadır, Türkiye'nin en nadide güzellikte olan bu ilçesi binlerce turiste ev sahipliği yaparak tatillerini geçirmelerini sağlamaktadır

Muğla iline bağlı olan Marmaris ilçesi bir çok beldesi ile güzelliğine güzellik katmaktadır. Bu beldeler başlıca datca, söğüt, bozburun, Selimiye ve orhaniye beldeleridir daha yakınında 5 kilometre mesafede olan içmeler marmarise eşiz bir güzellik sağlamaktadır. İçmeler beldesi özellikle İngilizlerin gözde mekanıdır küçük apartları ile şirin bir beldedir, buraya gelen İngiliz turistler yerleşim dahi yapmaktadırlar ve yerleşim yapan turist sayısı giderek artmaktadır, Marmaris havalimanı olarak dalamana bağlıdır ve marmarise gelen turistler uçak ile dalaman inerek marmarise ulaşmaktadırlar.

Marmaris ile dalaman havalimanı yaklaşım 110 kilometre olup taxi ile 1 saat sürmektedir paylaşımlı transfer dediğimiz sistem yani shuttle transfer ile 1,5 saat sürmektedir Marmaris airport transfer şirketleri dalaman havalimanı çıkış kapısında misafirleri bekleyerek karşılayıp Marmarise getirmektedirler, tekrar tatili bitmiş olan turistleri otellerinden alarak yol hesabını ekleyerek 2 saat öncesinden dalaman havalimanına bırakmaktadırlar, yol üzerinde trafik polisleri araçların güvenli bir şekilde gelip gitmelerini denetlemektedirler, Marmaris marinadan içmelere kadar uzanan 15 kilometrelik bir yürüyüş bandına ile sahilde turistlere spor yapma imkanı ve yürüyüş imkanı sunmaktadır, uzunca bu koridor boyunca turistler sahil şeridinde denizede girmektedirler, Marmaris kültür turları ile meşhur bir beldemizdir özellikle tekne, jeep, quat safari bar turları, diving gibi daha bir çok turlar düzenlenerek turistlere eğlence imkanı sunmaktadır.

Marmaris Avrupa ve rusyadan gelen binlerce turistin tatil yapma imkanı sağlayan nadide turizm beldemizdir özellikle son zamanlarda rusyanın gözde turizm mekanıdır, bunun yanında ukraina, belarus gibi ülkelerde akın akın turistler marmarise gelerek tatillerini huzurlu güvenli ve eğlenceli bir şekilde evlerine dönmektedirler, masmavi denizi adaları ve koyları ile turistlere harika bir tatil imkanı sunmaktadır, Marmaris son zamanlarda belediye başkanın çevre düzenlemesi ile şehri Avrupa bir kenti haline getirmiştir, ana yol üzerinde ve sağındakibisiklet yolu ile bir Avrupa şehrinden farkı kalmamıştır.