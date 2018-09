Doğum gününde kazada can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Buket Bozkurt (17), yaşamını yitirdi

Kaza, geçen cumartesi günü, Milas'ın Geren mevkiinde meydana geldi. Ören- Bodrum karayolunda ilerleyen M.E., yönetimindeki 34 HH 1112 otomobil, denize gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Buket Bozkurt'a çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buket Bozkurt'un cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü M.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.E. jandarma karakolundaki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doğum gününde hayatını kaybeden Buket Bozkurt'un cenazesi ise dün öğlende kılınan namazdan sonra, Milas ilçesinin kırsal Bozalan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Öte yandan Bozkurt'un sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, arkadaşları üzüntü ve şaşkınlıklarını dile getiren paylaşımlarda bulundu.