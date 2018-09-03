Doğum gününde kazada can verdi

Muğla'nın Milas ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Buket Bozkurt (17), yaşamını yitirdi

Doğum gününde kazada can verdi
03 Eylül 2018 Pazartesi 11:40

Kaza, geçen cumartesi günü, Milas'ın Geren mevkiinde meydana geldi. Ören- Bodrum karayolunda ilerleyen M.E., yönetimindeki 34 HH 1112 otomobil, denize gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Buket Bozkurt'a çarptı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Bozkurt, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Buket Bozkurt'un cesedi otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü M.E. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. M.E. jandarma karakolundaki işlemleri sonrası savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Doğum gününde hayatını kaybeden Buket Bozkurt'un cenazesi ise dün öğlende kılınan namazdan sonra, Milas ilçesinin kırsal Bozalan Mahallesi'nde toprağa verildi.

Öte yandan Bozkurt'un sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki sayfasında, arkadaşları üzüntü ve şaşkınlıklarını dile getiren paylaşımlarda bulundu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #kaza #milas kaza #trafik kazası
Önceki Haber
Bakan Albayrak: IMF'ye başvurma planımız yok!
Sonraki Haber
Uzman Çavuş baba evinde intihar etti!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.