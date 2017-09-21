Doktorların göreve dönmesi için hastaları dilekçe verdi

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde temmuz ayında 692 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Demirci ve Ortopedi Uzmanı Başak Çoşkun'un görevlerine iade edilmeleri için hastaları bir araya gelerek, Kaymakamlığa dilekçe verdi

Bodrum Devlet Hastanesi'nde görev yaparken, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Demirci ve Ortopedi Uzmanı Başak Coşkun'un görevlerine iadesi için 50 dolayında hastası, Bodrum Kaymakamlığı'na dilekçe verdi. Hastalar, hastanedeki ilgili birimlerde sağlık hizmeti kalitesinin düştüğünü iddia edip, Dr. Demirci ve Ortopedi Uzmanı Coşkun'un bir an önce görevlerine dönmesi gerektiğini söyledi.



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Dilekçe verenler arasında Bodrum'a yerleşen ve 2016 yılında dizini kırdığında Ortopedi Uzmanı Dr. Başak Sayan'ın, kalp rahatsızlığı nedeniyle de Kardiyolog Yasemin Demirci'nin hastası olan Türkücü Rahmi Saltuk da yer aldı. Saltuk, "İki doktor da beni tedavi etti. Biri dizimi iyileştirdi, diğeri yüreğimi iyileştirdi. Acaba diyorum beni iyi tedavi ettikleri için mi aldılar görevden? Olabilir mi? Bu tabiki işin esprisi. Nitelikli insan, ilerici insan istemiyorlar. Bütün dertleri, ne kadar ilerici varsa onları bürokrasiden kazımak. Başta sosyalistler, sonra Kemalistler, sonra ilerici kim varsa" dedi.



Dr. Demirci'nin hastası Naci Memişoğlu da "Hizmetlerinden çok memnunduk. Görevine geri dönmesi için dilekçe verdik. İnşallah geri dönerler. Bu yanlışlıkların düzelmesini istiyoruz. Hiç saat mefhumu yoktu, saat mefhumu olmadan çalışıyordu" dedi.



Dilekçeleri veren grubu temsilen 6 kişi de Kaymakam Bekir Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından Kemal Turan, görüşme ile ilgili bilgi verdi. Turan, "Kaymakam Bekir Yılmaz'ı ziyaret edip, konuyu paylaştık. Haklı olarak OHAL şartları nedeniyle de kendisinin mülki amir olarak müdahil olamayacağını ifade etti. Bazı konularda fiilen doktorlarımızın kendisinin dilekçe vermek suretiyle Valilikte hakkının aranmasını tavsiye etti" dedi. Grup Kaymakamlık'taki görüşmenin ardından dağıldı.







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