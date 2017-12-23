Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencileri kaza yaptı: 3 ölü, 1 ağır yaralı

Aydın'da hukuk fakültesi öğrencilerinin bulunduğu otomobil kaza yaptı. Kazada 3 öğrenci ölürken, 1 öğrenci de ağır yaralandı

Feci kaza Aydın'ın Germencik İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencileri İzmir'den Aydın'a gezmeye gitmeye karar verdi. Gençler, Germencik İlçesi dinlenme tesisleri yakınında aynı yönde ilerleyen kamyona arkadan çarptı.





Çarpmanın etkisi ile otomobil orta refüjde bulunan bariyerlere çarparak durabildi.



Feci kazada 23 yaşındaki Yasin Malgaç, 24 yaşındaki Enes Yayla ve 23 yaşındaki İbrahim Kal hayatını kaybetti. Otomobilin sürücüsü Sefa Şahin ise ağır yaralandı.



Hastaneye kaldırılan Şahin'in durumunun ağır olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden gençlerin cesetleri ise morga kaldırıldı.



Kaza sonrası kamyon şoföre Hüseyin Acar ise gözaltına alındı.



ARKADAŞLARININ YANINA GİDİYORLARMIŞ



Kazada ağır yaralanan Sefa Şahin ile yaşamlarını yitiren Enes Yayla, İbrahim Kal ve Yasin Malgaç'ın, İzmir'den kiraladıkları otomobille, daha önce FETÖ/PDY bağlantısı olduğu iddisıyla tutuklanan ve 6 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen arkadaşları F.C.'yi ziyaret etmek için Aydın'ın Nazilli ilçesine doğru yola çıktıkları anlaşıldı.



CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ



Germencik Devlet Hastanesi'nin morguna konulan Enes Yayla, Yasin Malgaç ve İbrahim Kal'ın cenazeleri memleketlerine gönderildi. Yayla'nın cenazesinin Balıkesir, Malgaç'ın Kırklareli, Kal'ın ise Mersin'e götürüldüğü belirtildi.

