Dolaptan meşrubat almak isterken öldü!

Bodrum'da, kafeterya işletmecisi Volkan Gülenç (45), günübirlik tatil için gittiği Ortakent-Yahşi sahilindeki bir restoranın dolabından meşrubat almak isterken, akıma kapılıp öldü

Dolaptan meşrubat almak isterken öldü!
09 Temmuz 2018 Pazartesi 15:16

Bodrum'da kafeterya işleten, evli ve bir çocuk babası Volkan Gülenç, dün eşi ve çocuğu ile birlikte denize girmek için günibirlik, Ortakent-Yahşi Mahallesi'ne gitti. Burada bir süre denize giren Gülenç, daha sonra bir restorana meşrubat almaya gitti. Restoranın dolabından meşrubat almak isteyen Gülenç, bir anda elektrik akımına kapılıp, yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekipleri, Gülenç'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Gülenç'in cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Buzdolabında elektrik kaçağı olduğu belirtilirken, soruşturma başlatan polis, olayla ilgili 3 kişirnin ifadelerine başvurdu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #ölüm
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