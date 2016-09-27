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    • Domuz eti kullandı diye ihbar etti ama...

    Aydın Valiliği, kaçak domuz eti sattığı iddiasıyla hakkında defalarca işlem yapılan C.C.'nin sosyal medya hesabından ihbar ettiği sucuk firmasından alınan numunelerin temiz çıktığını açıkladı

    26 Eylül 2016 Pazartesi 15:44
    Domuz eti kullandı diye ihbar etti ama...
    Geçen 20 Eylül'de, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinden domuz eti aldığını iddia ettiği kişi ve firmanın ismini açıklayan C.C., Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerini ve Valiliği göreve çağırdı. Sosyal medya hesabından domuz etini sattığı halde parasını ödemediğini iddia ettiği bir firmanın adını veren C.C., "Millet merak ediyordu, 'C.C. domuz etlerini Aydın'da nerelere veriyordu' diye. Sizlere benden 800 kilo domuz etini alıp, parasını kurban vadeli vereceğini söyleyip sonra da benim başıma bazı istenmeyen olaylar geldiğinden dolayı borcunu inkar eden firmayı açıklıyorum. Eski adıyla .... Sucukları, yeni adıyla ... Sucukları. Aydın Valiliği ve Aydın Tarım'ı göreve çağırıyorum. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerine yer verdi.

    C.C., yaptığı paylaşıma gelen tepkiler üzerine ise "Zaten havalar da serinliyor, cezaevleri, yasa, af çıktı boşaldı. Giderim aslanlar gibi yatarım, sıkıntı yok. Her koğuşta bir ranzamız vardır merak etme sen" diye yazdı. C.C. domuz eti alıp borcunu ödemeyenleri ifşa etmeye devam edeceğini de belirtti.

    SOSYAL MEDYADAKİ O AÇIKLAMA ÜZERİNE DENETİM

    Kasap C.C.'nin sosyal medya hesabından ortaya attığı iddialarla ilgili bir açıklama yapan Aydın Valiliği, E.A. markalı D.E. unvanlı sucuk üretim tesisinden 21 Eylül'de sucuk numuneleri alınarak domuz eti analizi yaptırılmak üzere laboratuvara gönderildiğini bildirdi.

    Aynı zamanda işletmenin denetime alındığı ifade edilen Valilik açıklamasında, "Denetim sonucu herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir" denildi. C.C. hakkında daha önce de defalarca ihbar yapıldığını bildirilen Aydın Valiliği'nin açıklamasında, C.C.'ye 28 Mayıs'ta 22 bin 500, 17 Ağustos'ta yapılan operasyonda 23 bin lira ceza kesilip, hakkında dava açıldığı hatırlatıldı.

    'KAÇAK DOMUZ ETİ İLE MÜCADELE EYLEM PLANI HAZIRLANDI'

    Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü koordinasyonunda geçen 22 Ağustos'ta, 17 ilçenin Müdürlüğü ve Hayvan Sağlık Şube Müdürlüğü'nün katılımı ile bir toplantı gerçekleştirildiği de belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Toplantıda 'Kaçak Domuz Eti ile Mücadele Eylem Planı' hazırlanmıştır. Bu planın dördüncü maddesi kapsamında çapraz denetimler ve ilimiz genelinde "Numune Alım Programı" gerçekleştirilmiştir. Numune Alım Programı, 29 Ağustos'ta başlamış, 07 Eylül tarihinde tamamlanmıştır. Turistik ve et ile ilgili işletmelerin (yemek sektörü) yoğun olduğu Efeler, Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerimizde çapraz denetim uygulanmış ve bu denetimler günlük 11 denetim ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir. Belirtilen tarih aralığında ilimiz genelinde toplam 24 denetim ekibi ile eş zamanlı yapılan çalışmada 720 işyeri denetlenmiş, 720 ayrı numune alınmıştır. Alınan numuneler Denizli ve Afyon Gıda Kontrol Laboratuvarları'na gönderilmiştir. 214 numunenin analiz sonuçları uygun çıkmıştır, 506 numunenin sonucu beklenmektedir."

    10 DAKİKALIK TEST

    Aydın İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nce 1500 domuz eti kiti alınarak ilçelere dağıtıldığının da vurgulandığı açıklamada, "Bu test, et ve gıda ürünlerinde domuz eti varlığının saptanmasında kullanılan ve 10 dakika gibi hızlı bir sürede sonuç veren bir üründür. Tüm ilçelerimiz il Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, yıl boyunca, denetimlerini sürdürmektedir" denildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Aydın, Domuz Eti, Domuz Eti Ihbarı

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