Down sedromlu Necmiye'nin saçları, kanser hastası için peruk olacak

Aydın'ın Nazilli ilçesinde down sendromlu Necmiye Mercan (15), Dünya Engelliler Günü'nde lösemi hastalarına peruk yapılması için saçlarını bağışladı

Down sedromlu Necmiye'nin saçları, kanser hastası için peruk olacak
02 Aralık 2018 Pazar 15:13

Nazilli Güzelköy Özel Eğitim Okulu'nde eğitim gören down sendromlu Necmiye Mercan'ın saçlarının uzaması üzerine, okul yetkilileri velisinden kestirmelerini istedi. Bunun üzerine kuaförlük yapan baba Hidayet Mercan, kızının saçlarını, kendi kesti. Baba Mercan, ardından da bu saçları eşi Bakiye ve kızı Necmiye ile kanser hastalarına peruk yapılmak üzere Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelerek kuaför Kenan Kaya'ya bağışladı.

Meslektaşı Kenan Kaya'yı daha önceden tanıdığını belirten Hidayet Mercan, "Kendisinden kanserli hastalar için yaptığı peruklarla ilgili bilgi almıştım. Kızımın saçları da okuldan kesilmesi istenince aklıma geldi. Bu fikrimi kızıma anlatıp, saçlarını kanser hastalarına peruk yapılmak için bağışlayabileceğimizi söyleyince çok mutlu oldu. Bugün de gelip kızımın kestiğimi saçlarını ailecek Kenan Bey'e teslim ettik. Mutlu bir şekilde evimize dönüyoruz " dedi.

Kuaför Kenan Kaya da "Necmiye'yi kocaman yüreği için kutluyorum. Bu saçlarla yapacağım peruğu takacak hasta çok şanslı" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #Down sedromlu #necmiye #kanser #saç
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