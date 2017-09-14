Düğün bahşişi için canlarını tehlikeye atıyorlar

MANİSA'da bahşiş için düğün aracının önüne atlayan çocuklar hayatlarını da tehlikeye atıyor. Ölüme davetiye çıkaran o anlar, yürekleri ağza getirdi

Şehzadeler İlçesi Ulupark yolu üzerinde kaydedilen görüntüler, çocukların bahşiş için canını hiçe saydığını ortaya koydu. Hareket halinde olan gelin ve damadın içinde bulunduğu otomobili gören bir grup çocuk, önce aracın peşinden koşmaya başladı. Gelin aracının önüne geçmeyi başaran çocuklardan biri, sürücünün duraksamasının ardından aracın üstüne çıktı. Sürücünün hareket etmesine ve tepki göstermesine rağmen aracın üstünden inmeyen çocuk, yaklaşık 200 metre otomobilin üstünde gitti. Bir süre sonra aracı durdurup, üstünden inmeyen çocuğa sürücü tepki gösterdi. O sırada yan yoldan gelen polis aracını gören çocuk hızla uzaklaştı.

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