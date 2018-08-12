Düğün dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar

Aydın'ın Germencik ilçesinde düğünden dönen çiftin içinde bulunduğu otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu gelin öldü, damatla birlikte 3 kişi yaralandı

Düğün dönüşü feci kaza: ölü ve yaralılar
12 Ağustos 2018 Pazar 11:51

Aydın-İzmir otoyolunda Ferhat Y.'nin kullandığı 09 S 1310 plakalı otomobil, Kızılcapınar Viyadüğü mevkisinde park halindeki 09 NZ 130 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler araç içerisinde sıkışan Ferhat Y, Serhat Y. ve Sinan Koç'u sıkıştıkları yerden çıkarırken Özlem Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Söke ilçesinde dün evlendikleri öğrenilen Ferhat-Özlem Y. çiftinin düğün davetiyelerinin yola döküldüğü görüldü.

112 Acil Sağlık ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen yeni evli çiftin bir yakını, "Daha gece düğünlerini yaptık. Birlikte oynadık. Kıbrıs'a balayına gideceklerdi bugün." diyerek gözyaşı döktü.


Kaynak: AA
Etiketler; #yaralı #ölü #feci #kaza #düğün
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