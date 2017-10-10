Düğünden dönen aile kaza yaptı: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'de düğünden dönen bir aile trafik kazası geçirdi. Traktöre çarpan araçtaki 1 kişi ölürken, 3 kişi de yaralandı

Olay Denizli'nin Çivril İlçesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre dün gece 23.30 sıralarında akrabalarının düğününden döndüğü öğrenilen 50 yaşındaki Memduh Türkyılmaz'ın kullandığı araç, önünde giden traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç takla atarken, daha sonra da şarampole yuvarlandı.



Araçta yaralı olan 14 yaşındaki Emre Türkyılmaz, telefonla akrabalarını arayarak kazayı haber verdi. Kaza yerine gelen akrabalar yaralıları araçtan çıkardı. Ancak araç içine sıkışan Memduh Türkyılmaz çıkartılamadı.



Akrabalar olayı sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç içinde sıkışan Memduh Türkyılmaz ise kaza kırım ekiplerince araçtan çıkartılabildi.



Ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırılan Türkyılmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada ağır yaralanan 45 yaşındaki Gülsüm Türkyılmaz, Ergün ve Emre Türkyılmaz Çivril'deki hastaneden Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.



Kazaya karışan traktörün sürücüsünün ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kaçan sürücünün peşine düşen ekipler, sürücü E.Ş.'yi 3 saat sonra evinde gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.









