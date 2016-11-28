Düğüne giderken kaza geçirmişlerdi, 56 gün sonra muradlarına erdiler

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde gelin arabasıyla düğüne giderken trafik kazasında yaralanan 27 yaşındaki Hüseyin Demirci ile eşi 25 yaşındaki Yasemin Demirci, tedavileri tamamlanınca 56 gün sonra yapılan düğünle muradına erdi

Kaza, geçen 2 Ekim'de Seydikemer'in Çaykenarı Mahallesi Fethiye-Kaş yolunda meydana geldi. Aynur Çetin yönetimindeki 48 FU 879 otomobil, bir bankada çalışan damat Hüseyin Demirci'nin kullandığı 48 HP 787 plakalı gelin aracı olan otomobille, karşılıklı çarpıştı. Yana devrilen otomobildeki gelin Yasemin Demirci ve damat Hüseyin Demirci ile birlikte 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla, Fethiye'deki hastanelere taşıdı. Lokman Hekim Esnaf Hastanesi'ne götürülen damat Süleyman Demirci ayakta tedavi edilirken, elmacık kemiği kırılan ve hayati tehlikesi bulunan Yasemin Demirci ameliyata alındı. Çiftin o akşam Fethiye'nin Nif Mahallesi'nde yapılacak düğünleri ise kaza nedeniyle iptal edildi.



DÜĞÜN 56 GÜN SONRA YAPILDI



Uzun süre hastanede tedavi gören Yasemin Demirci'nin sağlığına kavuşmasının ardından çiftin ertelenen düğünü kazadan 56 gün sonra, dün akşam Nif Mahallesi'ndeki Arpacık Ortaokulu'nda yapıldı. El ele düğün töreninin yapılacağı alana giren çifti, yaklaşık 300 davetli alkışlarla karşıladı. Dans ederek düğüne başlayan çift, daha sonra davullar eşliğinde oyunlar oynadı. Mutlulukları yüzlerine yansıyan çift, yakınları ve arkadaşlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.



"ÖLDÜĞÜNÜ ZANNETTİM"



Damat Hüseyin Demirci, yaşanan kazayla birlikte en mutlu günlerinin heder olduğunu söyledi. Düğünlerini iptal ettiklerini anlatan Demirci, "Kazanın ardından eşim ameliyat geçirdi. Ancak iyileşti ve moralimiz yerine geldi. Yarım kalan düğünümüzü tamamlamak istedik. Kaza olunca eşimin kıymetini biraz daha iyi anladım. Çünkü bir ara öldüğünü zannettim. Bugün yanımda sağlığı, sıhhati yerinde şükürler olsun. Hayatımıza kaldığı yerden devam ediyoruz" dedi.



Damadın babası Zeki Demirci ise "Allah kimseye bu korkuyu yaşatmasın. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Üzüntümüzü, sevincimizi paylaştılar. Acıyı mutlulukla tamamlayalım istedik. Hayırlı uğurlu olur inşallah" diye konuştu.