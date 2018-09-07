Düğüne gidiyorum dedi, 2 çocuğu ile kayıplara karıştı

Bodrum'da akrabasının düğününe gideceğini söyleyerek 2 çocuğuyla ortadan kaybolan Ayşegül Yılmaz'dan (28) 4 gündür haber alınamıyor

Düğüne gidiyorum dedi, 2 çocuğu ile kayıplara karıştı
07 Eylül 2018 Cuma 13:55

Bodrum'un Gümüşlük Mahallesi'nde yaşayan ev kadını Ayşegül Yılmaz, pazartesi günü, kızı Azra (7) ve oğlu İbrahim (5) ile birlikte, Muğla merkezde oturan akrabasının düğününe gitmek için evinden ayrıldı. Eşinin telefonuna ulaşamayan, en son düğünde görüldüğünü öğrenen Ali Yılmaz, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Çalışma başlatan polis ekipleri, ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ali Yılmaz ise Facebook hesabından, eşi ve çocuklarının fotoğrafını paylaşarak, görenlerin kendisine ulaşmasını istedi.

Gümüşlük Mahallesi'nde ahşap işlemeciliği yapan Ali Yılmaz, "Aramızda herhangi bir problem yoktu. Güle oynaya düğüne gönderdim ve düğünden sonra kayıplara karıştılar. Her yerde arıyoruz. Bilen ve görenlerin insaniyetlik namıma güvenlik güçlerine haber vermesini rica ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #kayıp #kayıp kadın
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