Dünürlerini öldüren emekli polis tutuklandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde tartıştığı dünürlerini tabancayla öldüren emekli polis Mehmet Özkılıç (63), işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı

Olay, geçen 28 Nisan'da saat 15.30 sıralarında Ulucami Mahallesi Tahtakale Caddesi üzerinde meydana geldi. Emekli polis Mehmet Özkılıç, bilinmeyen bir nedenle sokakta dünürleri Mustafa Kaya (43) ve Zeynep Kaya (36) çiftiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Özkılıç, belinden çıkardığı tabancayla çifte kurşun yağdırdı. Önce Zeynep Kaya'yı vuran Mehmet Özkılıç, yerde eşinin üzerine kapanan Mustafa Kaya'yı da ateş ederek öldürdü. Olayın ardından Özkılıç, hızla olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar ise durumu, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Kaya çiftini ambulanslarla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çift, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kaçan saldırganı yakalamak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Mehmet Özkılıç, dün memleketi Kırıkkale'de polise teslim oldu. Akhisar'a getirilen Özkılıç, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.