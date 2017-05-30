Dut toplamak isterken düşüp öldü

Aydın'ın Söke İlçesi'ndeki 131 Nolu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi'nin Muhasebe Müdürü 45 yaşındaki Fethi Aratemir, dut toplamak için çıktığı kurumunun çatısından 5 metre yükseklikten düşerek öldü

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Söke 131 Nolu Pamuk Tarım Satış Kooperatifi bahçesinde meydana geldi. Evli ve 1 çocuk babası Fethi Aratemir, mesai çıkışı dut üzümü toplamak için kooperatif bahçesinde bulunan ağaca çıkmak istedi. Ağacın yanındaki kuruma ait binanın çatısına çıkan Aratemir, bastığı tentenin kırılmasıyla 5 metreden kafa üstü beton zemine düştü.



Akşam eve gelmeyen ve telefonlarına cevap vermeyen Fethi Aratemir'i merak eden eşi, mesai arkadaşlarını aradı. Bahçe içinde Aratemir'i aramaya başlayan arkadaşları, dut ağacının altında hareketsiz durumda yattığını gördü ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Muhasebe Müdürü Fethi Aratemir'in öldüğünü belirledi.



Aratemir'in cesedi, polislerinin yaptığı incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi morguna alındı. Fethi Aratemir'in ani ölümü, mesai arkadaşlarını ve ailesini derinden üzdü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.