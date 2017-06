Ege kıyıları bayrama hazır

Yaz aylarında özellikle yerli turistin tercih ettiği Ege kıyılarındaki turistik tesisler, Ramazan Bayramı tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı hedefliyor

Güney Ege'de Fethiye'den başlayıp, kuzeyde Edremit'e kadar uzanan kıyı şeridindeki turistik işletmelerde bayram tatili hazırlıkları tamamlandı. Otellerde bayrama kısa süre kala ortalama yüzde 70'in üzerinde doluluk oranı yakalanırken turizmciler, son dakika satışlarıyla bayrama kadar yüzde 100 doluluk oranına ulaşılması bekleniyor.



AA muhabirinin Marmaris, Fethiye, Kuşadası, Çeşme ve Ayvalık'taki turistik tesislerin internet sitelerinden derlediği bilgiye göre, gecelik konaklama ücretleri ortalama 50 liradan başlayıp, 3 bin 600 liraya kadar yükseliyor. Bazı tesislerin bayram tatili süresince yüzde 100 doluluğa ulaşması nedeniyle internet üzerindeki rezervasyonlarını kapatması dikkati çekiyor.



Çeşme Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Veysi Öncel AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çeşme'de bayramda yüzde 100 doluluğa ulaşacaklarına inandığını söyledi.



Şu anda yüzde 70'in üzerinde doluluk oranını yakaladıklarını aktaran Öncel, "Bayrama 4 gün var. Bu sürede gelen rezervasyonlarla beraber bayramı tamamen dolu geçireceğimizi düşünüyoruz." dedi.



"Eylül sonuna kadar iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz"



Öncel, haziran ayının kendileri adına kötü geçtiğini anlatarak, şunları kaydetti:



"Hatta son yılların en kötü haziranını yaşadık. Ne işletmeciler ne esnaf ne de otelciler para kazanabildi. Bunda havaların serin gitmesi etkili oldu. Ancak bayramdan itibaren havaların ısınmasıyla eylül sonuna kadar iyi bir sezon geçireceğimize inanıyoruz. Çeşme yine Türkiye'de iç turizmin bir numaralı merkezi olacak."



Öncel, ilçenin, pansiyon ve butik oteller de dahil 26 bin 500 yatak kapasitesine sahip olduğunu hatırlatarak, her keseye uygun seçenekler sunabildiklerini, pansiyonlarda gecelik 75 liradan başlayıp 5 yıldızlı otellerde 3 bin liraya kadar varan fiyatların verildiğini kaydetti.



"Kuşadası'nda fiyatlar düştü"



Kuşadası Otelciler Birliği Başkanı Taceddin Özden de bu yıl konaklama ücretlerini geçen yıla göre biraz düşürdüklerini dile getirdi. "Her şey dahil bir otelde kişi başı 250 lira tatil yapılabiliyor. Geçen yıl bu fiyat 350 liraya kadar çıkmıştı" diyen Özden, otellerde yüzde 90'a ulaşan bir doluluk oranının yakalandığını aktardı.



Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz de bu yıl yabancı turistin ilçedeki tesislerde konaklama payının arttığını belirtti.



Yerli turist sayısında küçük bir düşüş görülse de yabancı turist sayısındaki yüzde 10'luk artışın bunu telafi ettiğini anlatan Cengiz, "Her şey dahil kişi başı odaların fiyatları 250 lira ila 350 lira arasında değişiyor. Geçen yıl ile aynı. Bayramdan sonra yabancı pazardan çok ümitliyiz. Özellikle son dakika satışlarıyla turizmin canlanacağını umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.





