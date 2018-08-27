Ege'nin bazı illerine yağmur uyarısı

Manisa, Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyi, İzmir'in iç kısımlarında, Aydın'ın kuzey ve Uşak’ın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Osmaniye, Eskişehir, Bolu, Düzce, Kars ve Ardahan çevreleri ile Adana'nın kuzey, Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Manisa, Kütahya çevreleri ile Balıkesir'in güneyi, İzmir'in iç kısımlarında, Aydın'ın kuzey ve Uşak’ın kuzey ve batı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli yağış bekleniyor.

Denizlerde fırtına beklenmiyor.

Bölgelere göre hava durumu

Karadeniz Bölgesi'nde havanın parçalı bulutlu olacağı beklenirken, Batı Karadeniz'in batısında sağanak ve gök gök gürültülü sağanak etkili olacak. Rüzgar, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3-5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, öğleden sonra kuzeydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 0,5-1,5 metre, batısında ise 2 metre olacak.

Havanın parçalı, çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması beklenen Marmara Bölgesi'nde rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 0,5-1,5 metreyi bulacak.

Ege Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak, sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-2 metrede seyredecek.

Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu, batısı ise çok bulutlu olacak. Batı Akdeniz'de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Rüzgar, batı ve güneybatıdan, ilk saatlerde Antalya Körfezi güneydoğudan 2-4 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-1,5 metre olacak.