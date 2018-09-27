Ege'ye sağanak yağış uyarısı

Marmara'nın güneybatısıyla Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Ege'ye sağanak yağış uyarısı
27 Eylül 2018 Perşembe 13:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. 

Marmara'nın güneybatısıyla Kıyı Ege'de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, havanın diğer yerlerde az bulutlu ve açık olacağı öngörülüyor. 

Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu (Poyraz) yönünden yer yer kuvvetli (30-50 kilometre/saat) olarak esmesi bekleniyor.


Kaynak: AA
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