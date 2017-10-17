Ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 2 ölü, 2 yaralı

Muğla'da, ehliyetsiz sürücünün yönetimindeki otomobilin kontrolden çıkarak 10 metreden uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, bu sabah, Yatağan ile Kavaklıdere ilçeleri arasındaki Kavak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Lisanslı tekvando sporcusu 18 yaşındaki Kadir Doğramacı, babasına ait 09 D 7868 plakalı otomobille arkadaşlarını dolaştırmak istedi. Aşırı hız yüzünden kontrolden çıktığı sanılan otomobil yoldan çıkarak 10 metreden uçuruma yuvarlandı. Ehliyetinin bulunmadığı belirtilen sürücü Doğramacı, kaza yerinde öldü. Arkadaşları 19 yaşındaki İlyas Aktaş, 19 yaşındaki Mehmet Nuri Akkuş ve 18 yaşındaki Abdullah Yıldırım yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan İlyas Aktaş hastanede öldü. Kazada ölen va araçta cesedi sıkışan Doğramacı'nın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobilden çıkartıldı. Yapılan kaza yeri incelemesi sonrası Doğramacı'nın cesedi ve hastanede ölen Aktaş'ın cesedi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Ardından ailelerine teslim edilen cenazeler, Kavaklıdere İlçesi'nde toprağa verildi.