Haber Kaynağı: DHA

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 32 derece gösterdiği ve deniz suyu sıcaklığının 19 derece olduğu Marmaris'te, plaj ve sokaklarda farklı görüntüler ortaya çıktı. 'Oteller bölgesi' olarak adlandırılan sahil kesimindeki Uzunyalı Mevkii'nde plajlar güneşlenen turistlerle doldu. Şezlonglar da, bazı kadınlar bronzlaşmaya çalışırken kimileri kitap okuyarak dinlenmeyi tercih etti. Ebeveynler, denizde gün boyu çocuklarıyla oyunlar oynadı. Heyecan yaşamak isteyenler banana, jet- sky, deniz paraşütü gibi çeşitli su sporları yaptı. Turistler, sokaklarda bikini ve şortla dolaştı. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde bulunan kafeteryalarda deniz manzarası eşliğinde içkilerini içti. Bir restoranın plaj da görevli garsonu, buzlu su dolu kovayla şezlonglarda yatan turistleri ıslatarak serinletmeye çalıştı. Garson Mehmet Dönmez, şöyle dedi:"Ekim ayında yaz günleri yaşıyoruz. Sıcaktan bunalan turistlere buzlu su dökerek serinleterek hizmet veriyoruz" dedi. Manisa'dan hafta sonu Marmaris'e tatile gelen Demir Çiçek, " Ekim ayında hava güzel, anın tadını doyasıya çıkartıyorum" dedi. Meteoroloji yetkilileri, " Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte. Hava sıcaklıkları gündüz 30-33, gece ise 17-21 derece arasında devam edecek."