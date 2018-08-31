Ekonomik sıkıntıya dayanamadı, intihar etti

Aydın'ın Söke ilçesindeki eczanede kalfalık yaptıktan sonra emekli olan Durmuş Ç. (57), bağ evinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi

Ekonomik sıkıntıya dayanamadı, intihar etti
31 Ağustos 2018 Cuma 13:39

Yenidoğan Mahallesi'nde yaşayan, ekonomik sıkıntı nedeniyle bunalıma girdiği belirtilen Durmuş Ç., bağ evinde kendisini iple tavana asarak, yaşamına son verdi. Dün saat 18.00 sıralarında eve gelip, Durmuş Ç.'nin cansız bedenini bulan yakınları, jandarmaya haber verdi. Durmuş Ç.'nin cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, Durmuş Ç.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #aydın #söke #intihar
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