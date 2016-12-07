El Bab'da şehit olan asker birkaç ay önce evlenmiş

Fırat Kalkanı harekatında şehit olan piyade uzman çavuş 26 yaşındaki Ahmet Şahin'in acı haberi memleketi Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde oturan ailesine ulaştı

Suriye'nin El- Bab Bölgesi'nde bombalı araçla yapılan saldırıda şehit olan piyade uzman çavuş Ahmet Şahin'in, Çay İlçesi Vakıf Mahallesi Emekler Sokak'taki baba evine gelen görevliler, oğlunun şehit olduğu haberini anne Emine Şahin'e verdi. Acı haberle gözyaşlarına boğulan Emine Şahin'i, görevliler, yakınları ve komşular sakinleştirmeye çalıştı.



BİRKAÇ AY ÖNCE EVLENDİ



Polisler, baba İsmail Şahin'i de çalışmaya gittiği tarlada bulup getirdi. Şehidin dedesi 77 yaşındaki Hamdi Şahin de gözyaşları içinde eve geldi. Birkaç ay önce evlenen Şehit Ahmet Şahin'in eşinin 3 katlı baba evinde kaldığı, şehidin ağabeyinin de astsubay olduğu belirtildi.