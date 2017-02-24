El Bab şehidinin acı haberi Kütahya'ya düştü

Suriye'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'ndan bugün 2 şehit haberi geldi. Şehitlerden birinin Selman Çelik olduğu ve Kütahyalı olduğu öğrenildi

Suriye'de DEAŞ'a karşı yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'ndan yine acı haber geldi. DEAŞ'ın tuzakladığı bombanın patlamasıyla 2 askerimiz şehit olurken, 3 askerimiz de yaralandı.Şehit olan askerlerden birinin piyade komando uzman onbaşı Selman Çelik olduğu ve Çelik'in 23 yaşında olduğu öğrenildi. Şehitin acı haberi Kütahya'da oturan ailesine iletildi.Bekar olduğu öğrenilen şehidin ailesinin evine Türk bayrağı asıldı.Şehidin çocukluk arkadaşı olan İsmail Söyler, şehitle 2 yıl birlikte çalıştıklarını anlattı. Şehit Çelik'in gönüllü olarak askerliği seçtiğini belirten Söyler, en son telefonda konuştuklarında da arkadaşının kendisine 'iyi ki asker olmuşum' dediğini anlattı.