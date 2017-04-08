El frenini çekmedi, altında kaldı

Muğla'nın Fethiye İlçesi'nde, el frenini çekmeden indiği yolcu minibüsünün hareket etmesiyle peşinden koşan sürücü 59 yaşındaki Durmuş Tüysüz, şarampole devrilen aracın altında kalarak ağır yaralandı. Kaza yerinde toplanan yaklaşık 20 kişi tarafından aracın altından çıkarılan Tüysüz, hastaneye kaldırıldı

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında, Patlangıç Mahallesi Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi'nde meydana geldi. Fethiye-Ortaca hattında yolcu taşımacılığı yapan Durmuş Tüysüz, 48 BB 3414 plakalı minibüsüyle, 375 Sokak üzerindeki evine geldi. İddiaya göre Tüysüz, evinin önüne park ettiği minibüsten el frenini çekmeden indi. Eğimli yolda aniden hareket eden minibüs, Patlangıç-Ölüdeniz Caddesi'ne yöneldi. Durdurmak için arkasından koştuğu minibüse cadde üzerinde tutunan Tüysüz, minibüsle birlikte 4 metrelik şarampole düştü. Tüysüz'ün baş ve boyun kısmı, yan devrilen minibüsün altında kaldı. Kaza sonrası olay yerinde toplanan yaklaşık 20 kişi, minibüsü kaldırarak Tüysüz'ü sıkıştığı yerden kurtardı. Tüysüz, ambulansla Özel Letoon Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Tüysüz'ün hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.