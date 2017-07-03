Elektrik kabloları sıcaktan yandı

Manisa'da, aşırı sıcaklar nedeniyle yüksek gerilim kablolarında yangın çıktı. İtfaiye yangını söndürürken, elektrik kesintisi yapılan onarım sonrası giderildi

Şehzadeler İlçesi Kuşlubahçe Mahallesi girişinde bulunan yüksek gerilim direğindeki kablolar, aşırı sıcaklara dayanamadı. 45 dereceyi bulan, güneş altında daha yüksek değerlere ulaşan sıcak hava yüzünden başlayan yangın sırasında, kablolardan küçük patlama sesleri de duyuldu. Kabloların yanma anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Direkten çıkan yangını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede önlem aldı. Elektrik dağıtım şirketi ekipleri de elektriği kesti. Daha sonra ise direkteki kablolaların bakım ve onarımı yapılarak, bölgeye tekrar elektrik verildi.