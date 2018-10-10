Elektrik mücadelesinin sembol ismi su kuyusuna düşerek can verdi

Manisa'nın Gördes ilçesinde, içi boş olan 12 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen çiftçi Arif Demir (63), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Gördes'in kırsal Balıklı Mahallesi'nde çifçilik yapan Arif Demir, bugün sabah saatlerinde koyunlarını otlatmaya çıktı. Demir, mahalle merasının yakınlarına geldiğinde, 12 metre derinliğinde, 1,30 metre genişliğindeki içi boş, taş örme su kuyusunu farketmeyip, düştü. Demir, yörede koyunlarını otlatan çoban Ethem Özbakan tarafından yaralı olarak bulundu. Özbakan'ın durumu bildirdiği mahalleli aracılığıyla olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. 2 saat süren çaba sonucunda Demir, kuyudan güçlükle çıkarılıp, Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Demir, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Demir'in ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

ELEKTRİK MÜCADELESİNİN SEMBOLÜ OLMUŞTU

Demir, Balıklı Mahallesi'nin hayvancılığın gelişmesiyle birlikte cazibe merkezi haline gelen 40 hanede 150 kişinin yaşadığı Çambeyli mevkiine 20 yıl boyunca elektrik verilmemesini, 2016 yılı Ekim ayında yöneticilere çakmaklı protestoda bulunmuş, mücadelenin sembolü haline gelmişti. Çambeyli, geçen yıl elektriğe kavuşmuştu.