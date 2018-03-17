Emekli hemşire ölü bulundu. Köpeği yanından ayrılmadı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde emekli hemşire Hülya M. (54), yalnız yaşadığı evinde ilk belirlemelere göre ilaç içerek yaşamına son verdi. Çilingir yardımı ile girilen evde 'Çiko' isimli köpek, ölen sahibinin yanında bulundu

Emekli hemşire ölü bulundu. Köpeği yanından ayrılmadı

Omurca Mahallesi Mutlu Köy Tatil Sitesi'ndeki evinde yalnız yaşayan emekli hemşire Hülya M.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, polise bildirdi. Gelen polis ekibi, çilingir yardımıyla girdiği evde, Hülya M.'yi koltukta hareketsiz buldu. Yanında ise 'Çiko' isimli köpeğinin beklediği görüldü. Yapılan kontrolde, Hülya M.'nin öldüğü belirlendi.

Yapılan ilk incelemede, bir süredir psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Hülya M.'nin ilaç içerek yaşamına son verdiği belirlendi. Hülya M.'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #hemşire ölüm
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