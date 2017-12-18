Emekli öğretmen yanarak can verdi!

Muğla'nın Menteşe İlçesi'ndeki bir evde elektrikli ısıtıcıdan çıktığı ileri sürülen yangında 71 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Alper yanarak can verdi

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Doğanköy Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. İtfaiye ekiplerinin, elektrikli ısıtıcıdan çıktığı tahmin edilen yangının söndürülmesinin ardından evde yaptığı incelemelerde emekli öğretmen olduğu öğrenilen Hüseyin Alper'in oturma odasındaki cansız bedeniyle karşılaştı. Yaşlı adamın cesedi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.



