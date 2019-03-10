Emirdağ nüfusu yazın 10 kat artıyor

Afyonkarahisar Emirdağ ilçesinin kış aylarında köylerle birlikte 37 bin olan nüfusu, yurt dışında yaşayan gurbetçilerin tatil için gelmesiyle birlikte yazın 200 binleri buluyor. Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, "Yazın buralarda iğne atsanız yere düşmez" dedi.

Afyonkarahisar'ın nüfus olarak en büyük ilçelerinden Emirdağ'da, 1960'lı yıllardan itibaren yurt dışına göç başladı. Başta Belçika olmak üzere çoğunluğu Avrupa ülkelerine işçi olarak giden Emirdağlı gurbetçilerin sayısının günümüzde 200 bine yaklaştığı tahmin ediliyor. Emirdağlılar diğer ülkelere göre daha çok Belçika'da yaşamayı tercih ederken, bu ülkedeki Emirdağlı nüfusunun 120 bin olduğu belirtiliyor. Belçika'daki Emirdağlılar arasında bakan, milletvekili, belediye başkanı, başkan yardımcısı, iş insanı ve değişik firmalarda üst düzey yöneticilik yapanlar da bulunuyor.

Seneler önce çalışmak için Emirdağ'dan ayrılan gurbetçiler, yaz tatillerini de genellikle memleketlerinde geçiriyor. Dünyanın dört bir yanına dağılan Emirdağlıların memlekete gelmeleriyle birlikte ilçenin 37 bin olan nüfusu, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında 200 bine ulaşıyor. Emirdağ'da yazın yaşanan gurbetçi yoğunluğu ilçe ekonomisinin yanı sıra Afyonkarahisar ve Eskişehir'e de ciddi katkı sağlıyor.

Kışın 19 bin, yazın 200 bin

Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, Emirdağ'ın gurbetçi diyarı olduğunu, Avrupa'da 'Emirdağ' denildiğinde "Emirdağ mı büyük, Türkiye mi?" esprisi yapıldığını söyledi. Başkan Kargın, "Elbette Türkiye büyük. Türkiye can, Türkiye vatan kesinlikle. Ama espri olarak bu sorulur. Emirdağ gurbetçisiyle öne çıkan bir yerleşim yeri. Köylerle birlikte 7 bin insanımızın yaşadığı ve merkezde yaklaşık 19 bin kişinin yaşadığı bir ilçemiz. Ama kendine özgü ağırlığı çok fazla. Yazın ise nüfusu 8 veya 10 katına çıkan bir ilçemiz. Belçika'daki gurbetçi sayımız yaklaşık 120 bin. Ciddi bir gurbetçi potansiyelimiz var. Yazın buralarda iğne atsanız yere düşmez. Araba parkı başta sorun olmak üzere adım atacak yer bulamazsınız. Biz bundan şikayetçi değiliz ve mutluyuz. Gurbetçimizle burada buluşmaktan ve yaşamaktan, birkaç aylığına da olsa bir arada olmaktan mutluyuz. İnşallah önümüzdeki günlerde özellikle emeklilerin ve yaşlıların gelip yaşadığı bir Emirdağ'da kendilerini ağırlayacağız" dedi.