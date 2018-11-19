En yaşlı zeytin ağacında hasat

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde bin 656 yaşındaki zeytin ağacının hasadı yapıldı

İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 2013 yılında "Anıt Ağaç" olarak koruma altına alınan ve "Dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı" olarak tescillenen ağaçta bulunan Edremit, Uslu, Tirilye türleri, köylüler tarafından toplandı.

Hasadı gerçekleştiren üretici Habib Çolban, anıt ağacın bin 656 yaşında olmasına rağmen yüksek kalitede ürün verdiğini belirterek, "Zeytin ağaçları için 'Ölmez ağaç' denir. Yüzlerce yıllık olmasına rağmen diğer ağaçlara göre daha verimli, ürünü de daha lezzetli." dedi.

Ağacın yaşıyla ilgili çeşitli rivayetler olduğunu anlatan Çolban, "Ağacın, Hazreti İsa ile aynı yaşta olduğunu aktaran rivayetler de var. Ancak İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu, ağacın 362 yılında dikildiğini belirledi." diye konuştu.

Çolban, ağaçtan topladıkları zeytinin bir kısmının sofralık, bir kısmının ise yağlık olarak değerlendirileceğini kaydetti.