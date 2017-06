Engelini yüzme sporuyla aştı, yürümeye başladı

MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde oturan doğuştan bedensel engelli 13 yaşındaki Nazmiye Gizem Dolar, 2 yıl önce başladığı yüzme sporu sayesinde yürüdü. Şimdilik destekle yürüyen Dolar, ayrıca yüzmede katıldığı turnuvalarda 2 yılda 5 madalya kazandı

Turgutlu'da annesi Nefise Eşman ile birlikte oturan 'Spastik tetraparezi' hastası 13 yaşındaki Nazmiye Gizem Dolar, 2 yıl önce tekerlekli sandalyeye mahkumken, yüzme sporu sayesinde ayağa kalktı. İlk adımlarını suda atan Dolar, annesi ve antrenörlerinin de desteğiyle, engelliler kategorisinde sırt üstü yüzmede 5 madalya kazandı. Turgutlu'da özel bir bankada çalışan annesi 39 yaşındaki Nefise Eşman, kızındaki gelişimi anlattı. Kızını Manisa merkezdeki antrenmanlara 30 kilometre uzaklıktan getiren anne Eşman, "Bu aşamaya gelinceye kadar çok zorluk çektik. Ne bulduysak denedik. Ne zaman yüzmeye başladı, o zaman kasları ciddi anlamda güçlendi. İki yıl önce yüzmeye başladı. Dengeyi sağlayamıyordu, ama şu an dengesi yerinde. Eskiden havuza gitmediği dönem kasları salınmıştı. Kasları gelişti, fiziksel anlamda da iyi oldu" dedi.



3 AYDA TÜRKİYE BİRİNCİSİ OLDU



Kızının milli sporcu olmak istediğini anlatan Eşman, havuza başladığı dönemde 3 ay sonra Türkiye birinciliği kazandığını ifade ederek, "Antalya ve Mersin'deki yarışlarda Türkiye birincisi oldu. 5 altın madalyası var. Yurtdışına açılmak istiyor. İyi bir yüzücü olmak istiyor. Benim Gizem için çok fazla büyük hayallerim yok. Yeter ki yürüdüğünü göreyim. Şu anda destekle yürüyebilecek duruma geldi. Daha önce tamamen tekerlekli sandalyedeydi. Yüzmenin sayesinde bunlar oldu" diye konuştu.



DESTEKSİZ ADIM ATABİLİYOR



Engelliler yüzme antrenörü Barkın Yelkenci ise, şöyle konuştu:



"Gizem ilk geldiğinde sürekli tekerlekli sandalyedeydi. Ağır düzeyde su korkusu vardı. Su korkusunu yenmek ilk etapta kolay olmadı. Su korkusu olan engellinin korkusunu yenmek zor oluyor. Adaptasyon için egzersizlere başladık. İlk başlarda yapamadığı için havuzu bırakmak istedi. Biz onu motive ettik. Zaman geçtikten sonra suyun üstünde durmaya başladı ve kasları esnekleşti. Adım atarken dik duruyor, kulaçları gelişti. Şu anda desteksiz şekilde adım atabiliyor. Walker ile yürümeye başladı. Bir Türkiye şampiyonluğu kazandı ve toplamda 5 madalya aldı."



"HİÇBİR ŞEKİLDE AYAKTA DURAMIYORDU"



Nazmiye Gizem Dolar'ın 2 yıl içinde suda yürümeyi öğrendiğini anlatan Yelkenci, sağlık açısından gelişiminin iyi olduğunu belirterek, şunları söyledi:



"Adım atar hale gelmesi bizim için umut verici. İlerleyen dönemde ailesinden birinin yardımı olmadan kendiişlerini yapabilecek düzeye gelecek. Her geçen gün gelişimi devam ediyor. Su kasları eklemleri kesinlikle geliştiriyor. Ayrıca dengeyi sağlıyor. Kendi algısı geliştiği için etrafı ile ilişkileri düzenleniyor. Yürümeyi suda öğrendi. Havuz faaliyetlerine devam etmeden önce hiçbir şekilde ayakta duramıyordu. İskelet kas sistemi gelişmediği için vücudunu taşıyacak düzeyde değildi. Ama bu 2 sene içinde yürümeyi suda öğrendi. Desteksiz bir şekilde yürüyebilen bir çocukla desteksiz şekilde yürüyemeyen çocuk arasında dağlar kadar fark var."



SPASTİK SEREBRAL PALSİ NEDİR?



Kas tonusunun aşırı yüksek ya da aşırı sıkı olduğu durumunda serebral palsinin tipini belirtmek için spastik terimi kullanılıyor. Spastik serebral palsili çocuklar, kasları aşırı sert olduğundan, sert ve ani hareketler yapıyor. Bu çocuklar, bir konumdan diğerine geçmek ya da ellerindeki bir şeyi bırakmak konusunda genellikle güçlük çekiyor. Bu, serebral palsinin en yaygın tipi olarak biliniyor.



TETRAPAREZİ NEDİR?



Bir çocuğun 4 uzvunun tümünde, her iki kolunda ve her iki bacağında birden, serebral palsi görüldüğünde bu durum tetraparezi olarak adlandırılıyor. Tetraparezi görülen çocuklar genellikle kol ve bacaklarının yanı sıra, vücutlarının tüm bölümlerini, yüzlerini ve gövdelerini hareket ettirmekte de zorlanırken bir tekerlekli sandalyeye gereksinim duyabiliyorlar. Yüzlerindeki ve üst bedenlerindeki kasları kontrol etmekte zorlandıklarından, konuşma ve yemek yeme konusunda da sıkıntı çekiyorlar.

Kaynak: