Engelli aileye konteynr ev verildi

Dazkırı İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir engelli aileye konteyner ev verildi

Afyonkarahisar'da Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 10 ilin AFAD Müdürlüğü ekipleri deprem tatbikatı gerçekleştirdi. AFAD İl Müdürlüğündeki tatbikata Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan ve daire müdürleri katıldı.

Yaklaşık 3 saat süren tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar Valisi Tutulmaz, deprem tatbikatının Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgesel bir tatbikat olarak gerçekleştirildiğini söyledi. Tatbikatta yaşanması muhtemel bir depremde kurumlar ve STK’lar olarak neler yapacağını görme fırsatları olduğunu belirten Tutulmaz, şunları kaydetti:

"Bu tatbikatta ilimiz başta olmak üzere çevre illerin AFAD ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri ile resmi kamu kurum ve kuruluşların tamamının katıldığı bir tatbikat oldu. Gerçek bir senaryo üzerinden çalışmalar yapıldı. Bir deprem yaşandığında neler yapılacak, hangi kurumlar hangi görevi yerine getirecek onları birebir yaşadık. Şimdide bir afet bölgesinde neler yapılıyor, yapılan müdahalelerin inceledik. Bildiğiniz gibi Türkiye ve bölgemiz deprem kuşağı içinde yer alıyor. Birçok afet olayına maruz kalan bir ülkeyiz. Bölgemizin de yüzde 45’i birinci derece deprem bölgesi içinde. Bu nedenle bizi deprem ve afetlere hazırlıklı olmamız lazım. Öncelikle depremin sonrasında oluşabilecek kayıpları gidermeye yönelik binalarımızın sağlam olması lazım. Vatandaşların ve kurumların duyarlı olması gerekiyor. Afetlerden daha az zararla kurtulmamız için bu konuda gerekli eğitimi almamız gerekiyor."

Öte yandan tatbikata, 250 kişi ve 53 araç katıldı.

Dazkırı'da engelli aileye konteyner ev verildi

Dazkırı İlçe Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bir engelli aileye konteyner ev verildi.

İlçeye bağlı Arıköy’de ikamet eden engelli bir ailenin barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 21 metrekarelik konteyner ev aileye teslim edildi.

Konuyla alakalı bir açıklama yapan Dazkırı Kaymakamı Gökay İçen, sosyal devlet anlayışı içerisinde, yardıma muhtaç vatandaşlara yardım eli uzatmaya devam edeceklerini belirtti.

İscehisar'da Mevlid-i Nebi programı

Afyonkarahisar’ın İscehisar ilçesinde Mevlid-i Nebi programı düzenlendi.

Esnaf odası konferans salonundaki programa İscehisar İlçe Kaymakamı Ahmet Nuri Demir, Belediye Başkanı Mustafa Çibik, daire müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda slayt gösterimi yapılarak ilahiler okundu ve dualar edildi.