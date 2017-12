Engelli gençler için piyano hediye ettiler

BODRUM'da düzenlenen Uluslararası Deniz Festivali The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi üyeleri, Bodrum Dans Kulübü'nün engelli öğrencilerine dijital duvar piyanosu hediye etti

The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi üyelerinin bu yıl 29'uncusunu düzenledikleri yarışlardan elde ettikleri gelir ve toplanan bağışlarla alınan piyanonun teslimi için Bodrum Dans Kulübü'nde tören düzenlendi. Törene The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi üyesi Ali Çakır ve Bodrum Dans Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özvezneci ile öğrenciler katıldı. Festival komitesi olarak her yıl farklı sosyal sorumluluk projeleri yaptıklarını belirten The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi üyesi Ali Çakır, şöyle dedi:



"Bu sene de hedeflerimizin içinde Bodrum Dans Kulübü'nün engelli kardeşlerimizle ilgili proje yaptığını duyduk. Projenin biri onlarla dans etmekti diğerinde de müzik dersleri verilen engelililerin ihtiyacı olduğunu öğrendiğimiz ikinci bir piyanoyu sağlamaktı. Bunu da The Bodrum Cup Organizasyon Komitesi'nin sosyal sorumluluk projesi ile başardık. Piyanoyu kendilerine hediye etmek istiyoruz."



Bodrum Dans Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özvezneci de "Bodrum Dans Kulübü olarak bu yıl engellilerle ilgili dans projemizi başlattık ve şimdi sıra müzik projemizi başlatmaya geldi. Bununla ilgili bir piyano arayışımız vardı bunu The Bodrum Cup imkanları ile sağladıkları için organizasyon komitesine çok teşekkür ediyoruz. Projemizi de aynı anda başlatmış olduk. Şu an 3 engelli gencimiz piyanoyu kullanıyorlar. Bodrum'da yaşayan engelli gençlerimizin bu sorunlarına The Bodrum Cup'ın bu yaklaşımı bizi gerçekten çok mutlu etti" diye konuştu.



Düzenlenen tören ardından konuşma güçlüğü çeken engelli genç Arca Kayacan, yeni piyanoyla eğitimlere başladı. Engelli gençlerin haftada 2 saat bireysel olarak eğitmen Serhan Kandemir ve Bahar Can'dan eğitim alacağı belirtildi.

