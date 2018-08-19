Engelli öğretmen, bungee jumping heyecanını kaval çalarak yendi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, görme engelli Türkçe öğretmeni Selami Çiftçi (32), bungee jumping heyecanı yaşadı. Çiftçi, atlayış öncesi kaval çalarak heyecanını yenmeye çalıştı, atlayış sırasında türkü söyledi

Engelli öğretmen, bungee jumping heyecanını kaval çalarak yendi
19 Ağustos 2018 Pazar 16:16

Seydikemer ilçesinde, ünlü Saklıkent Kanyonu'ndaki Karaçay Deresi'nin yanındaki alanda yapılan bungee jumping aktivitesine katılan doğuştan görme engelli Selami Çiftçi, atlayış için 50 metre yükseklikteki platforma çıktı. Antalya'nın Elmalı Ali Mumcu Ortaokulu'nda Türkçe öğretmenliği yapan Çiftçi, atlayıştan önce heyecanını yenmek için bir süre kaval çaldı. Daha sonra atlayış yapan Selami Çiftçi, havadayken 'Bahçelerde Enginar' türküsünü söyledi. Çiftçi, bu anları ise aksiyon kamerası ile kaydetti.

Bungee jumping yaparken çok heyecanlandığını belirten Selami Çiftçi, "Bu gibi etkinliklerde kaval çalışıyorum. Bu videolarımı da sosyal medya hesaplarımdan yayınlıyorum. Öğretmenlik ve müzisyenliği bir arada yapıyorum. Müzisyen olarak bir yerlere gelmek istiyorum. Hayalim bir albüm yapmak ve konserler düzenlemek. Toplumda engellilere karşı 'yapamaz, edemez' gibi bir önyargı var. Mesleğimin öğretmenlik olduğunu söylediğimde inanmayan insanlarla karşılaşıyorum" diye konuştu. 1 yıl önce de Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçuş yaptığını ve havada kaval çaldığını, daha önce de parasailing ve rafting yaptığını söyleyen Selami Çiftçi, adrenalin dolu etkinlikleri yapmaya devam edeceğini belirtti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #engelli #öğretmen #bungee jumping #kaval çalmak
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