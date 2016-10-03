Haber Kaynağı: DHA

Ensar Vakfı Bodrum Şube Başkanı ve AK Parti Bodrum İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi Ömer Küçükenez'in Gümbet Mahallesi, Sadi Irmak Caddesi'ndeki marketine, dün saat 03.45 sıralarında silahlı saldırıda bulunuldu. İşyerinin camına 6 kurşun isabet ederken, kimliği belirsiz saldırgan kaçtı.Olayın şaşkınlığını yaşayan Ömer Küçükenez, herhangi bir düşmanın bulunmadığını, kimseyle bir problem yaşamadığını vurgulayıp, saldırıya anlam veremediğini söyledi. Küçükenez, olaydan 15 dakika önce eşiyle marketi kapatıp, hemen karşıda bulunan evlerine çıktıklarını belirterek, "Hemen akabinde de silah sesleri duydum. Havaya ateş edildiğini düşünüp, merakla pencereden dışarı baktığımda tanımadığım bir kişinin işyerime ateş ettiğini farkettim. Ateş eden kişi, işyerinin önünde bulunan çöp kutularından kedilerin silah sesi üzerine panikle fırlaması üzerine dikkati dağılınca, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nun bulunduğu yöne doğru koşarak kaçtı. İndiğimde, marketin camında 6 kurşun deliği olduğunu gördüm. Kurşunların tamamı masamın bulunduğu yöne doğru sıkılmış" dediOlayla ilgili soruşturma başlatan polis, işyerinin ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın kimliğini tespitine çalışılıp, yakalanması için çalışma başlattı.