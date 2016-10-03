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    • Ensar Vakfı Bodrum Şube Başkanı'nın marketine silahlı saldırı

    Bodrum'da Ensar Vakfı Şube Başkanı Ömer Küçükenez'in işlettiği markete silahlı saldırıda bulunuldu. Marketin camlarında 6 kurşun isabet ederken, saldırının Küçükenez ve eşinin marketi kapatmasından 15 dakika sonra meydana geldiği öğrenildi

    03 Ekim 2016 Pazartesi 15:14
    Ensar Vakfı Bodrum Şube Başkanı'nın marketine silahlı saldırı
    Ensar Vakfı Bodrum Şube Başkanı ve AK Parti Bodrum İlçe Yönetim Kurulu eski üyesi Ömer Küçükenez'in Gümbet Mahallesi, Sadi Irmak Caddesi'ndeki marketine, dün saat 03.45 sıralarında silahlı saldırıda bulunuldu. İşyerinin camına 6 kurşun isabet ederken, kimliği belirsiz saldırgan kaçtı.

    Olayın şaşkınlığını yaşayan Ömer Küçükenez, herhangi bir düşmanın bulunmadığını, kimseyle bir problem yaşamadığını vurgulayıp, saldırıya anlam veremediğini söyledi. Küçükenez, olaydan 15 dakika önce eşiyle marketi kapatıp, hemen karşıda bulunan evlerine çıktıklarını belirterek, "Hemen akabinde de silah sesleri duydum. Havaya ateş edildiğini düşünüp, merakla pencereden dışarı baktığımda tanımadığım bir kişinin işyerime ateş ettiğini farkettim. Ateş eden kişi, işyerinin önünde bulunan çöp kutularından kedilerin silah sesi üzerine panikle fırlaması üzerine dikkati dağılınca, Binnaz Karakaya Spor Salonu'nun bulunduğu yöne doğru koşarak kaçtı. İndiğimde, marketin camında 6 kurşun deliği olduğunu gördüm. Kurşunların tamamı masamın bulunduğu yöne doğru sıkılmış" dedi

    Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işyerinin ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarından saldırganın kimliğini tespitine çalışılıp, yakalanması için çalışma başlattı.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Ensar, Ensar Saldırı, Ensar Vakfı

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