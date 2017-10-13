Erdoğan'ın konuşturtmayın dediği CHP'li Başkan'dan yanıt geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşturmayın dediği CHP'li Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Çanakkale Belediye Meclis toplantısında geçtiğimiz günlerde bir tartışma yaşanmıştı. Alınan bilgiye göre Çanakkale Belediye Meclis toplantısında AK Parti Grup Başkanvekili Tülay Ömercioğlu, CHP'nin delege seçimlerini Meclis'e taşımıştı. CHP'li Başkan Ülgün Gökhan da bunun partisinin iç meselesi olduğunu söylemişti. Bu sözler üzerine başka bir AKP'li meclis üyesi daha tartışmaya katılmış ve mikrofonu kapatılmıştı.



Bu tartışmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan konuşmasında, CHP'li Başkan'ı eleştirerek, "18 Mart törenlerinde bu başkanı konuşturtmayın" talimatını verdi. Törenleri düzenleyenin hükümet olduğunu, vali olduğunu söyleyen Erdoğan, belediye başkanının orada konuşmasının lütuf olduğunu belirtti.



Başkanın seçilmişlere saygısızlık ettiğini ileri süren Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Seçilmişe saygısızlık yaptı. Bunun hesabını verecek. Öyle havaalanına gelip bizi karşılayacak. Gelme karşılama bizi. Önce demokrasi terbiyesini bilmen lazım. Kalkıp da bir hanımefendiye sen bu şekilde saygısızlık yaparsan, onun sözünü kesersen, onu salondan kovarsan, kusura bakma biz de sizi kovulması gereken yerden kovarız."



Başkan'dan yanıt geldi

Erdoğan'ın sözlerine Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'dan yanıt geldi. Gökhan, Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla tören adabının değişmeyeceğini, ama katılmasın diyorsa da katılmayacaklarını söyledi. Zaten onların kendi törenlerini yaptığını da belirten Gökhan, kendilerinin de Çanakkale halkı ile birlikte fener alayı yaptıklarını söyledi. Cumhurbaşkanı'nın fener alayından da kendisini men edecek halinin olmadığını belirten Gökhan, bu yüzden bu talimatın kendisi için bir anlam ifade etmediğini dile getirdi.Görüntülerde 'konuşma otur' dediği kişinin aslında arka sıralardaki bir AKP'li olduğunu dile getiren Gökhan, bunların görüntülerde açıkça görülmesine rağmen algıya devam edildiğini belirtti. Gökhan sözlerine şöyle devam etti: "Törene katılmamı istemiyorsa teşekkür ederim. Cumhurbaşkanı olmasa başka türlü konuşacağım. Ama o zırhın arkasındayken bir şey yapamıyoruz. Sadece AKP Genel Başkanı olsa, farklı şeyler söylemek mümkün. Sonuçta ben Çanakkale halkının ne dediğine bakarım. Benim temsil ettiğim halk ne diyor ona bakarım.''