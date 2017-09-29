Erdoğan'ın oteline saldırı davasının belgeseli çekiliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu, 47 sanığın yargılandığı dava, belgesel oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandıkları dava belgesel olacak.



Yönetmenliğini gazeteci Kenan Gürbüz'ün yaptığı, 'Asrın Suikast Girişimi Davası' adı verilen belgeselde, davayı zor şartlarda gece-gündüz demeden takip eden gazetecilerin süreçte yaşadıkları ve gazetecilik mesleği açısından dava süreci anlatıldı. Yönetmen Gürbüz, 15 Temmuz gecesi Marmaris'te yaşananları konu alan 'Direniş Ateşinin Yakıldığı Yer: Marmaris' ve 'İhanet ve Diriliş' adını taşıyan iki belgesel çektiklerini ve belgesellerin kamuoyundan yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Gürbüz, çektikleri son belgeselin ise serinin 3'üncü belgeseli ve sonuncusu olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:



"Bu belgeselde daha çok davanın iddianamesinin hazırlanması ve dava sürecine ağırlık verdik. Muğla 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yaklaşık 6 aydır görülen davayı ve bu süreçte yaşanan olayları belgesel mantığı ile çektik. Belgeselimizde, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı mahkemede temsil eden avukatlar, davayı izleyen gazeteciler, mağdurlar, sanık avukatları ve Marmaris'te şehit olan 2 polis memurunun yakınları ile yapacağımız röportajlara yer vereceğiz. Asrın Suikast Girişimi adını taşıyan belgeselimizi İngilizce altyazılı olarak da kamuoyuyla paylaşacağız. Belgesel tamamlandığında yurt dışında da gösterilecek. Özellikle, yurt dışında düzenlenen film festivallerinde gösterimi için gerekli girişimlerde bulunduk. Amacımız, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimini tiyatro olarak görmeye devam eden Avrupa ülkelerinde bu belgeseli, Türk STK'ların ve Türk Büyükelçiliklerin yardımıyla gösterime sunmak. FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde Marmaris'te 2 polisi şehit etmesini ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişiminin ciddiyetini tüm dünyaya bu belgesel aracılığıyla anlatacağımıza inanıyorum."