Haber Kaynağı: DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lozan Barış Antlaşması'yla ilgili açıklamalarına tepki amacıyla ADD Manisa Şubesi üyeleri, bugün eylem yaptı. ADD Manisa Şubesi önündeki eyleme; CHP İl Başkanlığı, Cumhuriyetçi Kadınlar Derneği, Eğitim-İş Manisa Şubesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı da destek verdi. Açıklamayı, ADD Manisa Şubesi Başkanı Gülbahar Tahmilci yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlar toplantısında Lozan Antlaşması için "Birileri bize Lozan'ı zafer diye yutturmaya çalıştı. Şöyle bağırsan sesinin duyulacağı adaları biz Lozan'la verdik" sözlerini hatırlatan Tahmilci, Cumhurbaşkanı'nın 'Birileri' diyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü'yü kastettiğini ileri sürdü. Bu yaklaşımı şiddetle kınadıklarını söyleyen Tahmilci, "Bugün siyasi iktidara düşen görev, Ege'deki hak ve menfaatlerimizin korunmasıdır. Bu çerçevede, Yunanistan'ın antlaşmalara rağmen gayri askeri statüdeki adaları silahlandırması ve egemenliği antlaşmalarla kendisine devredilmeyen ada, adacık ve kayalıkların kendisine ait olduğunu öne sürmesi ve bunu bayrak dikme, deniz feneri inşası ve resmi ziyaretler gibi uygulamalarla meşrulaştırma girişimlerine etkin bir şekilde karşılık verilmelidir. Oysa Yunanistan tüm bu işleri yaparken, siyasi iktidarın ses çıkarmadan izleyici olduğunu gözlemlemekteyiz. Bugün yapılması gereken, Lozan Barış Antlaşması ve kahramanlarını itibarsızlaştırmak değil, antlaşmadaki kazanımlarımızı kaybetmemektir" diye konuştu.Açıklamanın ardından Lozan Antlaşması ile Türkiye'nin sınırlarının belirlendiğini söyleyen Tahmilci, ülkenin tapu senedi olarak sembolize edilmiş bir belgeyi eline alıp gösterdi.