'Erkeğin kıllısı Hz. Ali'ye benzer' sözlerine açıklama

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete'nin, Ortaca İlçesi'ndeki bir kahve toplantısında referandumda neden 'evet' denilmesi gerektiğini anlattığı konuşmasında, "Türk erkeğinin kıllısı Hz. Ali'ye, kadının kıllısı da ayıya benzermiş" dedi. Tepkiler üzerine sözlerine açıklık getiren Mete, "Ben, sadece vatandaşımızın biri 'bize kıllı diyorlar' dediği için Anadolumuzun sözüyle cümlelerimi söyledim" dedi.