Haber Kaynağı: DHA

Bayramiç'in Gedik Köyü'nün imamı A.Y., Facebook hesabından 'Hayırlı cumalar, cumamız mübarek olsun. Cumaya gitmeyen erkekler bacımsınız' yazısını paylaştı. Paylaşımı gören vatandaşlar imam A.Y.'ye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Ardından bazı vatandaşlar sosyal medyadan örgütlenip, gelecek cuma namazını Gedik Köyü'nde kılmaya karar verdi. Vatandaşların aldığı bu karar karşısında imam A.Y. de sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta bir paylaşım daha yaparak, 'Bu cuma günü tüm dava arkadaşlarımızı Gedik Camisi'ne bekliyorum. Cemaatimiz bol olsun azcık' ifadelerini kullandı.İmam A.Y. artan tepkiler karşısında mesajını sildikten sonra bir mesaj daha yayınladı ve özür diledi. A.Y. sosyal medya hesabında şu ifadeleri kullandı:"Sosyal medya aracılığıyla cuma günü yayınlamış olduğum mesaj amacını aşan bir paylaşım olmuştur. Amacım kimseyi kırmak veya rencide etmek değildir. Bu bağlamda hoşgörüyü ve birleştiriciliği yaşamın merkezine alan bir dinin görevlisi olarak yaptığım paylaşımdan dolayı takipçilerimden ve tüm kamuoyundan özür diler, saygılar sunarım."