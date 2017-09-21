Eşek, saldırdığı sahibinin parmağını kopardı

MUĞLA'nın Seydikemer İlçesi'nde, 49 yaşındaki Eşref Yalçın'ın, 3 ay önce satın aldığı eşeği tarafından ısırılan sağ el orta parmağı koptu. Kopan parmağı yerine dikilen Yalçın, insanlara saldıran eşeğini eski sahibine iade edemediğini belirtip, "Başka birini ısırıp, başıma bela olacak diye korkuyorum" dedi

Seydikemer'in kırsal Bağlıağaç Mahallesi'nde çiftçi, evli ve 2 çocuk babası Eşref Yalçın, fidan dikiminde kullanmak için geçen yıl Haziran ayında 800 liraya bir eşek satın aldı. Yalçın, geçen 15 Eylül'de otlaması için evinin bitişiğindeki tarlasına götürdüğü 5 yaşındaki erkek eşeğinin saldırısına uğradı. Bir anda altında kaldığı eşek Yalçın'ın sağ el orta parmağını ısararak kopardı. Sol kolunu ve sırtını da yaraladı. Kanlar içinde kalan ve eşeğin altından güçlükle kurtulan Yalçın, akrabaları tarafından Fethiye Devlet Hastanesi'nde götürülüp, tedaviye alındı. Sağ el orta parmağı doktorlar tarafından yerine dikilen Yalçın, taburcu edilip, evine gönderildi.



EŞEĞİN SAKİNLEŞECEĞİ GÜNÜ BEKLİYOR



Akrabaları yardımıyla evinin önündeki tarlaya halatla sıkı sıkı bağladığı eşeğinin saldırganlığının devam ettiğini belirten Yalçın, "Normal bir hayvan değil. Yanına kim yaklaşsa saldırıyor. Bağlarken bile 3 kişi uğraşıyoruz. Çok eşek gördüm ancak böyle saldıranına ilk kez rastladım" dedi. Korkudan yaklaşamadığı eşeğine su ve yem verirken elinden sopayı bırakmadığını vurgulayan Yalçın, "Eşeğe sopa ile vurmuyorum. Saldırması durumunda korkutmak için tedbir amaçlı taşıyorum" dedi.



'EŞEK ÜZERİME SIÇRADI'



Eşeği Yaka Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Bıçak'tan satın aldığını belirten Yalçın, yaşadığı o anları, "Tarlaya otlatmak için götürdüğümde, ipini bağlamak için yere çömeldiğim sırada aniden saldırıp, üzerime sıçradı. Sağ elimle durdurmaya çalıştım. O anda parmağımı kaptı ve koparttı. Ayağa kalktım. Ancak beni tekrar yere yatırdı. Yularından tutup, uzaklaştırdım ve kendimi kurtardım. Hastanede kopan parmağım yerine dikildi. Ancak his kaybı var. Eski haline gelmesi için ameliyat olmam gerekiyor" diye konuştu.



'BAŞKA BİRİNİ ISIRACAK, BAŞIMA BELA OLACAK'



Eşeği iade etmek istediğini ancak eski sahibinin kabul etmediğini öne süren Yalçın, şunları söyledi:



"Eski sahibi, 'Eşek oyun oynar, ısırmaz' demişti. Isırınca tekrar yanına gidip, eşeği iade etmek istedim. '80 yaşındayım, bakamam. O zaman bırak, doğaya sal' dedi. Doğaya salmaktan da korkuyorum. Eşek insan görünce saldırıyor. Başka birini ısıracak, başıma bela olacak diye bırakamıyorum. Çaresiz bakıyoruz. Kuduz aşıları vuruluyorum. Hastanede kontrollerimiz devam ediyor. Eşeği veterinere göstereceğim. Kısırlaştırılırsa sakinleşebilirmiş. Son çare bu yolu deneyeceğiz."









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