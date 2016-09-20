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    • Eşekler yola çıktı, trafik karıştı

    Aydın'ın Söke İlçesi'nde başıboş iki eşek, kentin en işlek caddesine girince araç trafiği aksadı

    20 Eylül 2016 Salı 10:01
    Eşekler yola çıktı, trafik karıştı
    Söke'de trafiğin yoğun olduğu İstasyon Caddesi'ne dün öğle saatlerinde başıboş iki eşek girdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, tek yön trafik olan caddede ters yönden  ilerleyen eşekler nedeniyle sürücüler yolda bir süre durmak zorunda kaldı. Trafik polisleri ve sürücülerin bakışları arasında araçların yanından geçen eşekler, bir süre sonra caddeden ayrıldı.

    Söke Ovası'na doğru boş araziye yönelen eşekler, gözden kayboldu. Eşeklerin kime ait olduğunun bilinmediği belirtildi.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Aydın, Söke, Eşek

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