Haber Kaynağı: DHA

Söke'de trafiğin yoğun olduğu İstasyon Caddesi'ne dün öğle saatlerinde başıboş iki eşek girdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında, tek yön trafik olan caddede ters yönden ilerleyen eşekler nedeniyle sürücüler yolda bir süre durmak zorunda kaldı. Trafik polisleri ve sürücülerin bakışları arasında araçların yanından geçen eşekler, bir süre sonra caddeden ayrıldı.Söke Ovası'na doğru boş araziye yönelen eşekler, gözden kayboldu. Eşeklerin kime ait olduğunun bilinmediği belirtildi.