Eşi terk etti, üçüzleriyle ortada kaldı

İnternette tanıştığı kişi ile evlenmek için Antalya'dan Kütahya'ya giden 19 yaşındaki Serengül Akdoğan, eşinin kendisini terk etmesi ile üçüz çocuklarıyla ortada kaldı

19 yaşındaki Serengül Akdoğan, Antalya'da ailesiyle birlikte yaşıyordu. Burada seracılık işiyle uğraşan Akdoğan, internet üzerinden Gökhan Akdoğan ile tanıştı. Akdoğan'la evlenmek isteyen genç kız, ailesinin kabul etmemesi ile çareyi sevgilisine kaçmakta buldu.



Ancak evlilik hayatı düşündükleri gibi gitmedi. Antalya'dan Kütahya'ya kaçan Serengül ile Gökhan Akdoğan evlendi. Çiftin bir süre sonra üçüz çocukları oldu. Çocuklar üç aylıkken ise eşi Serengül'ü terk etti.





Kaçıp evlendiği için ailesinin kendisine kaçtığı için yardım etmediğini belirten genç kadın, 200 lira ev kirası olduğunu ve bu parayı zor bulduğunu söyledi. Evinde yakacağının da olmadığını belirten Serengül, çöplükten eşya ve yiyecek topladığını, komşuları yardım ederse karnını doyurabildiğini anlattı. Gökçe Nur, Gözde Nur ve Özge Nur adında üçüz çocukları olduğunu belirten genç kadın, bebeklerden Gözde Nur'un zatürre olduğunu anlattı. Doktorun bebek için iyi beslenmesi gerektiğini söylediğini belirten Serengül, bu şartlarda ona nasıl iyi bakarım diyerek isyan etti.