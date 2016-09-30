AYNI APARTMAN

Haber Kaynağı: DHA

Olay, dün saat 21.30 sıralarında Yeni mahalle Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde göreve başlayan polis memuru Safiye Gedik ile Devlet Demiryolları'nda hareket memuru olarak görev yapan kocası Engin Gedik, evlerinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Safiye Gedik, polisi arayıp meslektaşlarından yardım istedi. Safiye Gedik'in polisi araması üzerine öfkelenen Engin Gedik, beylik tabancasını alarak önce eşine çenesinin alt kısmından ateş ettikten sonra kendi çenesine dayadığı tabancayı ateşledi.Silah seslerini duyan komşuların haber vermesiyle bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı çift ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Safiye Gedik'in boğazından giren merminin kaşından çıktığı öğrenilirken, Engin Gedik'in de çenesinden giren merminin alnından çıktığı belirlendi. Ağır yaralı olan Safiye ve Engin Gedik'in hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir de hastaneye gelerek bilgi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Olayın meydana geldiği Mimoza Apartmanı'nda oturanların iki sene önce de bir cinayete tanıklık ettikleri ortaya çıktı. 12 Aralık 2014 günü gerçekleşen olayda Nazilli Devlet Hastanesi'nde laboratuvar teknisyeni olan Ayşegül Kurtuluş'un, aynı hastanede biyokimya uzmanı olarak görev yapan doktor eşi Hasan Kurtuluş (45) tarafından 35 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.