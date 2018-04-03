Eşinin kestiği ağaç üzerine devrilen kadın öldü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, eşinin kestiği ağacın altında kalan Aysel Özdemir (39) yaşamını yitirirken, kızı Meral Özdemir (19) yaralandı

Eşinin kestiği ağaç üzerine devrilen kadın öldü
 Alaşehir'in kırsal Girelli Mahallesi'nde yaşayan çiftçi Ramazan Özdemir'in (42), Zeytinlik Mevkisi'ndeki tarlasında, bugün saat 13.00 sıralarında kestiği meşe ağacı bu sırada kendisine yardımcı oldukları öğrenilen eşi Aysel Özdemir ile kızı Meral Özdemir'in üzerine devrildi. Ramazan Özdemir, 112 Acil Servis ve jandarmayı arayıp, durumu bildirdi. Jandarma ve sağlık ekibi tarafından ağacın altından kurtarılan 3 çocuk annesi Aysel Özdemir'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bacaklarından yaralandığı belirlenen kızı Meral Özdemir ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Eşi ölen, kızı ise yaralanan Ramazan Özdemir'in ifadesine başvuran jandarma, olayla ilgili soruşturma başla

Kaynak: DHA
Önceki Haber
Şehit polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
Sonraki Haber
Eşinin kestiği ağaç üzerine devrilen kadın öldü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.