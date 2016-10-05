SAĞ GÖZÜNÜ VE SES TELLERİNİ KAYBETTİ

Haber Kaynağı: DHA

Olay, geçen Perşembe günü saat 21.30 sıralarında Yeni Mahalle Ordu Caddesi'nde meydana geldi. Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Safiye Gedik ile Devlet Demiryolları'nda hareket memuru olarak görev yapan eşi Engin Gedik arasında evde tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Safiye Gedik, meslektaşlarını arayıp yardım istedi. Eşinin polisi aramasına öfkelenen Engin Gedik, beylik tabancasıyla önce Safiye Gedik'i çenesinin alt kısmından vurdu, ardından da silahı kendi çenesine dayayarak tetiği çekti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çift, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Merminin boğazından girip kaşından çıktığı Safiye Gedik ile merminin çenesinden girip alnından çıktığı Engin Gedik tedaviye alındı.Nazilli Devlet Hastanesi Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Metin Akın tarafından tedavisine devam edilen Safiye Gedik'in hayati tehlikeyi atlattığı, ancak merminin ses tellerini ve sağ gözünü parçaladığı belirtildi. Safiye Gedik'in sağ gözü ile konuşma yetisini kaybettiği bildirildi. Tedavisine devam edilen Engin Gedik'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği ifade edildi.